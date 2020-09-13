التحقيق مع لاعب فنون قتالية بتهمة الاعتداء الجنسي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
Advertisements
خضع بطل الفنون القتالية المختلطة، كونور ماكغريغور، للاستجواب في فرنسا للاشتباه في قيامه بالتعري الفاضح ومحاولة اعتداء جنسي.

وبحسب بيان النيابة العامة في فرنسا اليوم السبت فإن الإيرلندي ماكغريغور ألقي القبض عليه بواسطة عناصر الدرك بعد ورود شكوى في حقه أمس الأول الخميس.

وأمرت النيابة العام بالمزيد من التحقيقات بعد استجواب ماكجريجور وبناء على النتائج التي استخلصها المحققون من التحقيقات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم تكشف النيابة العامة عن موعد القبض على ماكغريغور أو إذا ما كان أفرج عنه، في الوقت الذي نقلت فيه وكالة أنباء "ايه اف بي" عن محامي اللاعب الايرلندي قوله أنه تم الإفراج عن موكله.

وأعلن ماكغريغور في يونيو (حزيران) عن نيته اعتزال منافسات الفنون القتالية المختلطة، لكنه سبق وأن أعلن مرتين من قبل عن هذه الخطوة في عامي 2016 و2019 قبل أن يواصل نشاطه.

أخبار تهمك

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحدد سعر سيميدو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 13 ساعة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

وادي دجلة يحذر نجمه من مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يومين

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:46 ص

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

04:18 ص

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

06:16 ص

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟