ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.05% بمستهل التعاملات
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ،ـ حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحاً 2.03 نقطة ليصل إلى مستوى 2272.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 230.8 مليون سهم محققة ما قيمته 165.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3233 صفقة لعدد 33 سهماً.
وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها التأمين بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.87%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.17%، 0.06%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%.
وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي –تبريد بنسبة 8.49%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.14%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 37.3 مليون ورقة بقيمة 29.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.54%.
وفي سياق متصل أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية "الهدف"، إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، بعقد بقيمة 110 مليون دولار أمريكي تقريباً (403.76 مليون درهم إماراتي) لمدة 20 شهراً من شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدنوك البرية)، لتصميم وتوريد وإنشاء مرافق لاستلام النفط الخام في محطة جبل الظنة في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، من اجل استيراد النفط الخام غير المعالج من حق زاكوم العلوي، ونقله لمصفاة الرويس الغربية لمعالجته.
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