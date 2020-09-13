ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.05% بمستهل التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ،ـ حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحاً 2.03 نقطة ليصل إلى مستوى 2272.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 230.8 مليون سهم محققة ما قيمته 165.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3233 صفقة لعدد 33 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها التأمين بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.87%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.17%، 0.06%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%.





وقفز 16 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي –تبريد بنسبة 8.49%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.14%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 37.3 مليون ورقة بقيمة 29.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.54%.