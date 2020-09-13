التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، ةهبط المؤشر الرئيسي وحيداً بنسبة وصلت الي 0.05%
 
وهبط المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2765 نقطة.

وإختتمت البورصة المصرية تداولات الخميس  الماضي على مكاسب جماعية  للمؤشرات ، لينهي المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملاته علي على ارتفاع بنسبة 1.29% عند 11070 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 3.11% عند 1857 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة بلغت 1.083 مليار جنيه بحجم تداول 375 مليون سهم من خلال 41764 صفقة بمخطط سيولة 55% للشراء ، بالتداول على 181 ورقة مالية ، ربحت منها 142 ورقة و تراجعت 17 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 22 ورقة دون تغيير ..ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 7.610 مليار جنيه مسجلا 616.822 مليار جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يومين

برشلونة يحدد سعر سيميدو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

وادي دجلة يحذر نجمه من مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعة

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 13 ساعة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يهبط 0.99% مع بداية تعاملات اليوم

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الأسهم القيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة في مستهل التعاملات

التجاري الدولي يقود البورصة المصرية للتراجع 0.12% بمنتصف الجلسة

صعود جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

ارتفاع هامشي لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية التعاملات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:46 ص

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

04:18 ص

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

06:16 ص

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟