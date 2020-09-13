التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، ةهبط المؤشر الرئيسي وحيداً بنسبة وصلت الي 0.05%
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2765 نقطة.
وإختتمت البورصة المصرية تداولات الخميس الماضي على مكاسب جماعية للمؤشرات ، لينهي المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملاته علي على ارتفاع بنسبة 1.29% عند 11070 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 3.11% عند 1857 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة بلغت 1.083 مليار جنيه بحجم تداول 375 مليون سهم من خلال 41764 صفقة بمخطط سيولة 55% للشراء ، بالتداول على 181 ورقة مالية ، ربحت منها 142 ورقة و تراجعت 17 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 22 ورقة دون تغيير ..ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 7.610 مليار جنيه مسجلا 616.822 مليار جنيه.
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