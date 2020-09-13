لاتسيو يتلقى ضربة قوية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشف نادي لاتسيو عن طبيعة إصابة مدافع الفريق الكروي لويز فيليبي، والتي تعرض لها خلال مباراة فروزينوني الودية.

لاتسيو تغلب على فروزينوني 1-0، في المباراة الودية التي أقيمت أمس السبت، في إطار التحضير للموسم الجديد.

وسجل خواكين كوريا الهدف الوحيد للاتسيو عند الدقيقة 63.

وتعرض مدافع لاتسيو لويز فيليبي لإصابة خطيرة في الكاحل الأيمن خلال المباراة، ويجب أن يخضع للاختبارات غداً الإثنين.

واضطر المدافع البرازيلي إلى مغادرة أرض الملعب بعد 8 دقائق فقط من عمر اللقاء، بعد تدخل صعب من قبل غريغوريس كاستانوس، وقد يغيب عن بداية الموسم الجديد.

يبدأ لاتسيو في غضون أسبوعين ، حيث تم تأجيل المباراة الأولى ضد أتالانتا ، وغداً سيخضع المدافع لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه ومدى الإصابة.

وغضب المدرب سيموني إنزاغي بعد إصابة اللاعب، حيث تم مساعدة المدافع في غرفة تبديل الملابس، وعاد إلي أرض الملعب على عكازين في نهاية المباراة.

أخبار تهمك

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 13 ساعة

وادي دجلة يحذر نجمه من مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يومين

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 5 ساعات

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحدد سعر سيميدو

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:46 ص

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

04:18 ص

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

06:16 ص

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟