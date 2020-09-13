ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز سيطرته على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم الأحد 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:
1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.
2- محمد شريف لاعب إنبي، 10 أهداف.
3- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 9 أهداف.
4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 8 أهداف.
5- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 8 أهداف.
6- حسام حسن لاعب سموحة، 8 أهداف.
7- والتير بواليا، لاعب الجونة، 7 أهداف.
8- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف.
9- مروان حمدي، لاعب وادي دجلة، 6 أهداف.
10- فادي فريد، لاعب أسوان، 6 أهداف.

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