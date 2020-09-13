سوهاج يخوض ثالث ودياته استعدادًا للقسم الثاني

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج، المباراة الودية الثالثة، اليوم الأحد، أمام نظيره، فريق ديروط، في الرابعة عصراً، في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات دوري القسم الثاني.

وسبق للفريق السوهاجي، خوض مبارتان وديتان، تعادل خلالهما مع بترول أسيوط بهدفين لكل منهما، وهدف لكل منهما، لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً، عقب العودة للتدريبات الجماعية.

ويحتل سوهاج المركز السابع، برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى 5 هزائم، وسجل 15 هدف، وعليه 13 هدف.

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