إليسا تسترجع ذكرياتها من خلال "حالة حب"

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عادت النجمة اللبنانية اليسا لأجواء كواليس تصوير كليب "حالة حب" الذي تم طرحه في 2013.







ونشرت إليسا الصورة وهي تجلس بدلا من مدير التصوير، وكانت ترتدي فستان أبيض وعلقت قائلة: "العودة الى حالة حب .. بونجور".



وتعد أغنية "حالة حب" ضمن أكثر أغاني إليسا استماعا على موقع يوتيوب بتحقيقها 123 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى الكليب الذي حقق 26 مليون مشاهدة.