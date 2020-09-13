إليسا تسترجع ذكرياتها من خلال "حالة حب"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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عادت النجمة اللبنانية اليسا لأجواء كواليس تصوير كليب "حالة حب" الذي تم طرحه في 2013.



ونشرت إليسا الصورة وهي تجلس بدلا من مدير التصوير، وكانت ترتدي فستان أبيض وعلقت قائلة: "العودة الى حالة حب .. بونجور".

وتعد أغنية "حالة حب" ضمن أكثر أغاني إليسا استماعا على موقع يوتيوب بتحقيقها 123 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى الكليب الذي حقق 26 مليون مشاهدة.

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