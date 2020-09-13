الإمارات تقدم مساعدات طبية لأكثر من 118 دولة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في الإمارات، إرسال طائرة مساعدات تحمل 20 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العراق.

 

 جاءت هذه المساعدات، لدعم جهود 20 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

ودعمت دولة الإمارات، جمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان العراق في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

وستعى دولة الإمارات، لتعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في المجال الرعاية الصحية في العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

يُذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 1412 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.4 مليون من العاملين في المجال الطبي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات طبية دول العالم الإمارات

أخبار تهمك

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يومين

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 13 ساعة

وادي دجلة يحذر نجمه من مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعة

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحدد سعر سيميدو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الإمارات تقدم مساعدات طبية لأكثر من 68 دولة حول العالم

وصول طائرة مساعدات طبية إمارتية إلى المكسيك لمكافحة كورونا

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى تركمانستان لدعمها في مكافحة كورونا

تعرف على حجم المساعدات الإماراتية لاحتواء وباء كورونا حول العالم

"العطاء والإنسانية".. 109 دولة قدمت لها الإمارات مساعدات طبية حتي الآن

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى كمبوديا لمكافحة كورونا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:46 ص

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

04:18 ص

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

06:16 ص

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟