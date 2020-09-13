4 بشائر سارة جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

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شهدت الـ 24 ساعة الأخيرة، عدد من البشائر السارة بشأن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في مصر، ذلك الوباء الذي استطاع أن أن ينتشر في كافة دول العالم بعد أن تخطى الصين خلال الأشهر الأخيرة ولم تستطع الحكومات مقاومته.



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



تراجع متواصل للوباء

وحسب آخر إحصائيات فيروس كورونا في مصر، فالتراجع بشأن الوباء متواصل فتم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وبلغت حالات الوفاة 20 حالة جديدة، وبذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.



الوضع مطمئن لكنه حذر

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أكد أن الوضع مطمئن لكنه حذر، لذا على المواطنين الاستمرار في الوقاية والحذر خاصة أننا ما زلنا في مرحلة النشاط الخاصة بفيروس كورونا.



نسبة إشغال المستشفيات بنحو 10%

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن عدد المرضى على أجهزة التنفس الصناعي قليل للغاية، وهناك أماكن كثيرة لا يوجد بها مرضى ومستشفيات بها نسبة إشغال بنحو 10%، مؤكدا أن أن جميع المستشفيات جاهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا، موضحا أنها عادت لممارسة عملها الطبيعى ولكن الجزء التجهيزى والاحتمالى لأى جديد للوباء.



نتائج مرضية للقاحات

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة قال إن مصر تتعامل على 4 لقاحات وهي لقاح اكسفورد ولقاح مع شركة اخرى سوف يتم تصنيعه حال ثبوت فاعليته فى المرحلة الثالثة ولقاحان مع شركة رائدة فى صناعة اللقاحات على مدى سنوات طويلة، مؤكدة أن الأبحاث الإكلينيكية أجريت على 35 ألف متطوع فى المرحلة السريرية وباقى التجارب على 10 آلاف منهم 6000 فى مصر.



وأوضحت أنه تم بدء التجارب السريرية على 6000 بعد 35 ألف شخص مروا على هذه الأبحاث الإكلينيكية الخاصة بلقاح كورونا، أن نتيجة التجارب السريرية على اللقاحين الصينيين مرضية جدا على الـ 35 ألف شخص ولم ترصد اي مضاعفات للحالات.