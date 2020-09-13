محافظ الشرقية: توجيهات السيسي تؤكد أنه يراعي ظروف المواطن (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ سوهاج، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض قيمة التصالح على المخالفات بالريف المصري إلى 50 جنيها على المتر، يؤكد أن الرئيس متابع لظروف المواطنين، ويراعيها.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن أصحاب المخالفات عليهم استغلال هذه الفرصة، حيث تم تخفيض قيمة التصالح، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط قيمة التصالح بدون فوائد.

وأضاف أن المخالفين أمامهم فرصة ذهبية لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن هناك زيادة في الإقبال على تقديم طلبات التصالح.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا 
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

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