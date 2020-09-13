الطالع الفلكي الأحد 13/9/2020..مِهْنَة القَرِين!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الخامسة و 32 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى السّابعة و6 دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 3 تُوت قبطى ، 13 أيلول رُومى ، 25 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنتى من مواليد بُرج إيه؟ (الأسد) - صُدفَة غريبة ، البُرج بتاعى.( رُشدى أباظة من فيلم أذكياء لكن أغبياء-1980)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحلّ ذكرى ميلاد الفنان المصرى مُصطفى فهمى فكل عام وهو بألف خير ، قرينته الفلكيّة النجمة البريطانيّة جاكلين بيسييه تتذكرها بأفلام (الأعماق-1977 ، اليونانى-1978) لها بنتان من المُمثل الكندى مايكل سارزين ولا تزال تعمل بالتمثيل حتى اليوم ، مع مُلاحظة أنهما من بُرج الأسد طبقاً للطريقة الهندية والتى تأخذ المواقع الحقيقية للأبراج فى الحُسبان.





الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم مُصطفى فهمى محمود والشهرة مُصطفى فهمى ، مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(جسد رشيق)،(حليم/طبيعة هادئة)،(شهم/مُنقذ)،(قِيَم الحُبّ)، (بجعتَان)،(مُتفوّق فى الرياضيّات/علم الحساب)،(لودفيج فان بيتهوفن).





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم وينفريد جاكلين فراسر بيسييه والشهرة جاكلين بيسييه ، مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(مفتاح ثمين)،(ملكة مُتوّجة)،(الحبّ إتحاد)،(مثلث الفضّة)،(الجنس والتسوّق) ، (نجم لامع).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُختصراً وواضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج الثور: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الجوزاء: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من أمرٍما أوشخص ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر،أو التخلى عنه.





برج السّرطان: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المُجازفة.





برج الأسد: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج العذراء: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى بحثك عن نصفك الحلو باجتهاد إن كنت عازباً ، وتأدية واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.





برج الميزان: تجنّب المُمَازحة الثقيلة التى قد تؤذى مشاعر الآخرين أو تقلل من هيبتك ، من كثر كلامه كثر خطؤه وقَلّت هَيْبَتُه.





برج العقرب: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم،لكن لايعنى أن تُعطى سرّك لغيرك.

برج القوس: الصراحة لاتعنى الفظاظة حتى إن كان ما تقوله صحيحاً ، غلّف نصيحتك بكلمات ناعمة جذّابة ولاتجعلها على الملأ لتجد النتيجة إيجابيّة.





برج الجدى: بعض الفرص والعلاقات لاينبغى الحسرة عليها عند فقدانها خاصة إن أنطوت تلك الفرصة أوالعلاقة على شُبهة أو مفسدة ،لاتقرصينى يانحلة.





برج الدّلو: مزاجك قد يميل للسرعة والحماسة ، السرعة جيّدة فى عمل الخير وإنهاء واجباتك ، أما قيادة السيارة فليست كذلك أبداً.





برج الحوت: لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء وابتعد بنفسك عن الأماكن التى لا تليق بمستواك الإجتماعى ، نوع من البشر البُعد عنهم غنيمة.