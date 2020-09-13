محافظ سوهاج: المواطنون أدركوا أن التصالح في مصلحتهم (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن سوهاج تعتبر محافظة زراعية، وتصنف أنها من المحافظات الأكثر احتياجا بمصر، والدولة تعمل على دعمها على مدار السنوات الماضية من خلال تطوير البنية التحتية.

وأشار "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم التصالح على 40% إجمالي المخالفات بالمحافظة، منوها بأنه كان هناك توجيهات بمراعاة البعد الاجتماعي عند تقييم أسعار التصالح.

وأضاف أن هناك إقبالا غير مسبوقا على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، ولهذا قرروا العمل على مدار الأسبوع كله حتى يومي الجمعة والسبت، لافتا إلى أن المواطنين أدركوا أن قانون التصالح لمصلحتهم ومصلحة الدولة المصرية ككل.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا 
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

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