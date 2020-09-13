أمينة خليل تكشف عن موعد حفل زفافها

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت النجمة أمينة خليل، عن موعد حفل زفافها على خطيبها المهندس عمر طه، الذي أحتفلت بحفل خطوبتها عليه منذ شهر.

وقالت أمينة خلال لقائها مع Et بالعربي من المقرر أن يقام حفل زفافها في صيف 2021، مشيراً إنها بدأت تستعد لحفل زفافها، كما أنها اصبحت تتعلم الطبخ في هذه الفترة قبل دخولها القفص الذهبي.


وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة أمينة خليل، فيلم "توأم روحي" مع النجم حسن الرداد، والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

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