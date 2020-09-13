هالة صدقي توجه رسالة لابنها عبر 'إنستجرام'

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وظهرت هالة صدقي في هذا الفيديو برفقة ابنها في البحر أثناء تقضيتها للعطلة الصيفية وكتبت قائله: "يا ملاكي تروح حياتي فداكي".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "ربنا يخليهولك ويحفظكم".

يذكر أن اسم هالة صدقي، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل، خلال الأيام الماضية إثر أزمتها مع زوجها الذي شكك في نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من ميلادهم.

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