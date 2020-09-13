تفاصيل شخصية هالة فاخر في مسلسل "نجيب زاهي ذركش"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة هالة فاخر في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" كضيفة شرف، حيث تظهر كزوجة الفنان يحيى الفخراني في المسلسل، ولكن في حلقة واحدة فقط، والمسلسل من إنتاج سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، بطولة يحيى الفخراني، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، رامز أمير، ومجموعة مميزة من النجوم.

والمسلسل يُعد التعاون الرابع بين الفنان يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني بعد تقديمهم مسلسلي "ونوس"، "دهشة"، "الخواجة عبد القادر".


والجدير بالذكر أن آخر اعمال يحيى الفخراني الدرامية مسلسل "بالحجم العائلي" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2018، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، ندى موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، ديانا هشام وآخرين.



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