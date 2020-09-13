ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
ممفيس ديباي
ممفيس ديباي
أمل الحلفاوي
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أبدى ممفيس ديباي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، رغبته في الرحيل إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتجه النادي الفرنسي إلى الرضوخ لرغبة اللاعب، بعد سعي برشلونة لضم ديباي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، وسط محاولات بممارسة الضغط على ليون من أجل الموافقة خاصة وأن عقد الهولندي ينتهي في يونيو 2021.

جاء ذلك بعدما وجد اولمبيك ليون أن فكرة إقناع ديباي بالبقاء وتمديد عقده خلال الفترة المقبلة صعبة.

وقدم الهولندي أداء باهت أول أمس الخميس، في بطولة الدوري الفرنسي أمام بوردو والتعادل السلبي، حيث لم يكن مستوى ممفيس جيدًا، ويبدو أن ذهنه مشتت بعض الشيء.

جدير بالذكر أن برشلونة لم يقدم عرضا رسميا لنادي ليون من أجل التعاقد مع ديباي على الرغم من المفاوضات الجارية في الوقت الحالي بين الإدارتين وموافقة اللاعب.

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