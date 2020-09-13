أحمد السعدني يغازل جمهوره بفيديو جديد له

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نشر الفنان أحمد السعدني فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".



وظهر أحمد السعدني في هذا الفيديو وهو يتراقص على أنغام أحد المشاهد لمسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" (جمجوم وبم بم).



وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "فنان عسل بنحبك جدا".



يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدنى، مسلسل "شبر ميه"، وشارك فى بطولته كل من نجلاء بدر، ندى موسى، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على روق، وعدد كبير من الفنانين.