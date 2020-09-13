موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:15 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
عبد القادر عرابي
Advertisements
يستضيف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره مارسيليا، في قمة مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وذلك على ملعب حديقة الأمراء.

ويطمح باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في تجاوز الهزيمة السابقة التي تعرض لها الفريق أمام لانس بهدف دون رد، وظهر خلالها النادي الباريسي متأثراً بارتفاع عدد الإصابات داخله بفيروس كورونا.

بينما يأمل مارسيليا في استغلال النقص العددي بين صفوف النادي الباريسي، في ظل غياب النجمين كيليان مبابي ونيمار، وتحقيق فوز جديد، بعد الفوز خلال الجولة الماضية ضد نادي بريست.

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد 13 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءاً بتوقيت جرينتش.

أخبار تهمك

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 12 ساعة

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن صفقات ريال مدريد في 2021

منذ حوالي 5 ساعات

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 15 ساعة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يوم

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 14 ساعة

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد سعر سيميدو

منذ ساعة الا ربع

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:18 ص

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

06:16 ص

برشلونة يحدد سعر سيميدو

08:42 ص

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟