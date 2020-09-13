موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الأحد 13/9/2020 في الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم الأحد 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وستلعب مباراة الزمالك ضد نظيره الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.





وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس".





ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي الإنتاج الحربي في المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها حتى الآن.



