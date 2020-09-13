مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تسوق بأمريكا
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:35 ص
وكالات
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أعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل شخص بإطلاق الرصاص في مركز تسوق في ميشوكا بولاية إنديانا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.
وقالت السلطات
المحلية، في تصريحات صحفية نقلتها شركة ABC
التلفزيونية، إنه تم إجلاء جميع الموجودين في المركز التجاري.
ولم تذكر
السلطات الأمريكية، أي تفاصيل عن هوية القتيل، وكذلك حول المشتبه في ارتكاب الجريمة،
ولا دوافعها.
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