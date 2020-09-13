بدون ركلات الجزاء.. حمد الله وجوميز "حبايب"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:29 ص
عبد الرازق حمد الله
عبد الرازق حمد الله
أمل الحلفاوي
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شهد صراع الحصول على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم المنقضي 2019-2020 منافسة شرسة بين لاعبي الأندية.

وحصد عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر، لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي برصيد 29 هدف، ويأتي في الوصافة بافتيمبي جوميز لاعب فريق الهلال، برصيد 27 هدف.

وعلى الرغم من تتويج حمدالله هدافا، وتفوقه على جوميز، إلا أن ضربات الجزاء جعلت التفوق يتلاشى، بطرح عدد الأهداف المسجلة عن طريق ركلات الجزاء، فإن عدد الأهداف لكلا منهما 19 هدفا.

حمدالله سجل 10 أهداف عن طريق ركلات الجزاء، من أصل 29 هدفا، فيما أحرز جوميز 8 أهداف عن طريق ركلات الجزاء، من إجمالي 27 هدفا.

جدير بالذكر أن حمدالله حصد لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، وجاء جوميز في الوصافة على مدار العامين خلف اللاعب المغربي.



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رياضة حمد الله جوميز الدوري السعودي اخبار الرياضة

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