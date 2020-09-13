4 أرقام من مسيرة حمدالله في الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
عبد الرازق حمد الله
عبد الرازق حمد الله
أمل الحلفاوي
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نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الحفاظ على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

واعتلى حمدالله قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 29 هدف، بفارق هدفين عن بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال وصيف الجدول برصيد 27 هدف.

ويرصد الفجر الرياضي 4 أرقام من مسيرة حمدالله خلال الموسم المنصرم 2019-2020

1- الاقتراب من معادلة رقم السومة وماجد عبدالله

اقترب حمدالله من معادلة رقم عمر السومة كثالث أكثر لاعب حقق لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق المغربي اللقب مواسم 2018-2019، 2019-2020.

السومة  توج هدافاً للدوري السعودي للمحترفين، في ثلاثة مواسم متتالية، حيث أنه في الموسم الأول له مع الأهلي، 2014-2015، اعتلى صدارة الهدافين برصيد 22 هدف، بينما في موسم 2015-2016، توج هدافاً برصيد 27 هدف، وفي موسم 2016-2017 برصيد 24 هدف.

جدير بالذكر أن أكثر لاعب حصد هذا اللقب هو نجم النصر السابق بعدد 6 مرات، وهو اللاعب الوحيد في النادي العالمي الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية، وهو ما يسعى حمدالله لتحقيقه.

2- أكثر لاعب سجل هاتريك الموسم المنقضي

سجل عبدالرزاق حمدالله 3 هاتريك هذا الموسم، في شباك التعاون والفيحاء والشباب، يليه بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال بعدد 2 هاتريك.

3- 14 نقطة لفريقه من مجهوده الشخصي

حمدالله استطاع أن يجلب 14 نقطة لفريقه في الدوري السعودي للمحترفين، خلال 7 مباريات، بتسجيله أهداف ناديه كاملة في هذه اللقاءات "الهلال والاتفاق الدور الأول"، و"ضمك والفتح والوحدة والاتحاد والفيحاء الدور الثاني".

4- أطول فترة دون توقف عن التسجيل 

حقق المغربي أطول سلسلة تهديفية كأكثر لاعب هذا الموسم، حيث لم يتوقف عن التسجيل خلال آخر 7 مباريات في الدوري.

جدير بالذكر أن النصر حصد المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وسجل 60 هدف، ودخل مرماه 26 آخرين.

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والفيحاء عبد الرازق حمد الله رياضة الفجر الدوري السعودي اخبار الرياضة

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