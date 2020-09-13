تركي آل الشيخ ينعى عزمي مجاهد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
الفجر الرياضي
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حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على نعي عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم الزمالك والذي وافته المنية أمس السبت.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد: "إنا لله وإنا إليه راجعون انعي بمزيد من الحزن والاسي الكابتن عزمي مجاهد".

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية: "رحمه الله وخالص عزائي لاسرته الكريمه".

ويعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.



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عزمي مجاهد رياضة تركي ال الشيخ اخبار الرياضة إدارة متابعة

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