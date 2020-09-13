صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صفقة تبادلية محتملة بين إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن إنتر ميلان يعتبر من ضمن الأندية التي اقتحمت السباق مؤخرًا من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر لريال مدريد سيرجيو ريجيلون بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وأشبيلية الإسباني.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النادي الإيطالي يفكرون في أن التعاقد مع ريجيلون يأتي بعد التعاقد منذ أيام مع نجم روما ألكسندر كولاروف بالإضافة إلى وجود أشلي يونج الوافد من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير الماضي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع ريجليون ويفكر في عقد صفقة تبادلية تبدو غريبة بعرض صانع ألعابه الجديد الدنماركي كريستيان إريكسن على ريال مدريد. 
وأفادت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي إنتر ميلان تعاقدوا مع إريكسن أيضًا في يناير الماضي قادمًا من توتنهام الإنجليزي ولكن لا يمانع في رحيله إلى ريال مدريد الذي كان يسعى للتعاقد مع النجم الدنماركي في الموسم الماضي.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة ستكون تبادل اللاعبين فقط بين الناديين الإيطالي والإسباني وأنه لن يتم تبادل أي أموال بها نظرًا لتقارب سعر اللاعبين في سوق الانتقالات.

أخبار تهمك

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يوم

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مفاوضات المقاصة مع نجمي الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. تحالف دعم الشرعية في اليمن يدمر 4 مسيرات حوثية

منذ أقل من ساعة

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. الكشف عن صفقات ريال مدريد في 2021

منذ ساعتين

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يوم

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 9 ساعات

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ أقل من ساعة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:18 ص

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

05:32 ص

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

05:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟