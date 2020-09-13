تزوج 9 مرات .. ولم يزره إسماعيل ياسين أثناء مرضه.. معلومات لا تعرفها عن "الشاويش عطية" في ذكرى ميلاده



أكد فتحي القصبي نجل الفنان الراحل رياض القصبي، أن الفنان الراحل فريد شوقي والمخرج فطين عبد الوهاب ورئاسة الجمهورية كانوا يقدمون المساعدات لوالده طوال فترة مرضه التي استمرت خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من جلطة أدت إلى شلل رباعي .



وأضاف القصبي في كلمته بندوة "زمن الفن الجميل الابيض و الأسود"، التي نظمتها اللجنة النوعية للثقافة والفنون لحزب الوفد مساء اليوم بمقر الحزب، أن الجميع كان يتوقع زيارة الفنان الراحل إسماعيل ياسين لوالده خلال فترة مرضه، قائلا "إلا أن الحقيقة التي لم يعرفها الكثير أن إسماعيل ياسين لم يقم بزيارة والدي خلال فترة مرضه ولو مره و احده حتي وفاته".



وأشار إلى إنه لم يظهر في وسائل الإعلام مما أدى إلى استغلال البعض ذلك، في قيامهم بالظهور علي أنهم أولاد وأحفاد الفنان القصبي، موضحًا أنه كلام عار من الصحة تمامًا خاصة أنه الابن الوحيد للفنان الراحل، لافتًا إلي أنه قام بتقديم بلاغ رسمي ضد من فعل ذلك .





تزوج الفنان الراحل رياض القصبجي، 4 مرات وأحدثت حفيدته "جويا" جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا قبل سنوات، وهي ابنته من زوجته الإيطالية.



وبدأت "جويا" مشوارها الفني عن طريق الإعلانات واستعان بها المخرج سيد سيف للاشتراك في فيلم (علاقات خطرة) الذي قام بإخراجه وتأليفه وشاركها البطولة كل من: مجدي فكري وسماح السعيد وفكري صادق، وقد تم تصويره في إحدي القري السياحية عام 2011.



وسبق أن قال ابنه في احد البرامج التلفيزيونية إن والده تزوج ٩ مرات، 4 بشكل رسمي، وخمس مرات "عرفي".





تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان رياض القصبجي الشهير بشخصية "الشاويش عطية" في السينما المصرية، والذي تركت أدواره علامات خالدة في ذاكرة السينما المصرية.وُلد رياض القصبجي في عام 1903 في مدينة "جرجا" بصعيد مص، حيث التقاليد الصارمة حتى نزح مع عائلته للقاهرة تفاديا لتلك الموروثات وعمل كمساري بهيئة السكة الحديد ومنها انضم إلى التمثيل في المسرح الخاص بتلك الهيئة، وتنقل من خلاله في عدد من الفرق الفنية مثل فرقة علي الكسار وجورج أبيض وأخيرًا استقر مع فرقة إسماعيل ياسين.