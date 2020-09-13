في عيد ميلاده.. مالا تعرفه عن مصطفى فهمي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:26 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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يحتفل اليوم الفنان مصطفى فهمي بعيد ميلاده وهو شقيق النجم حسين فهمي ومن أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، فهو حفيد محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرًا لمجلس الشورى.

 يعرف عن مصطفى فهمي أنه تزوج أكثر من مرة فأثناء لقاء تليفزيوني له قال:" تزوجت 3 مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية، حياة الرجل تطلب وجود امرأة في حياته ومن الضروري يحترم ويقدر زوجته، زوجتي الإيطالية هي أم الأولاد وتعيش في مصر منذ صغرها حتى الآن مع والدها ووالدتها وهي تعتبر مصرية وتتحدث اللغة العربية ولديها أصحاب مصريين " .

وأستكمل فهمي حديثه قائلاً: " بناء على تجاربي السابقة مع النساء، فالمرأة هي المرأة مهما كانت جنسيتها او اختلفت، إذا أرادت أن تحب الرجل وتهتم به ستفعل وإذا أرادت العكس ستفعل أيضاً" .

وفي نهاية حديثه قال: "الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والحب بين الزوجين".

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