"مات فجأة".. زكى فطين عبد الوهاب يروي ذكريات ومواقف مؤثرة مع والده













كشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب، عن ذكريات له مع ولده المنتج الراحل فطين عبد الوهاب زوج النجمة الراحله ليلى مراد.ونشر فطين، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "أصدقائي، أنا ساعات كتير بفكر وافتكر أبويا .. أنا فقدت أبويا وأنا في ثانية ثانوي كان عندي ١٧ سنة.. مات فجأة في بيروت وهو بيحضر لفيلم.. البلد اللي كان بيعشقها.. وتحول بعدها بالنسبة لي لأسطورة".وتابع "أبويا كان (الحاضر الغائب).. كان دايمًا مشغول وما بعرفش أشوفه.. طول الوقت يا إما بيحضر لفيلم جديد .. يا تصوير .. يا سهر وصياعة برا البيت.. أمي هي اللي كانت موجودة معايا أنا وأخويا طول الوقت.. لأنها اعتزلت الفن، أبويا كان ضابط جيش خريج الكلية الحربية".وأضاف: "شخصية قوية وصارمة في البيت وكنت بترعب منه والمفارقة إنه كان أشطر وأنجح مخرج أفلام كوميدي في مصر، بعد ما مات حزنت كتير على وفاته.. لأني كان نفسي أنا وهو نبقى أصحاب .. نتصاحب .. من غير خوف، درس فى الحياة.. صاحبوا ولادكم قبل فوات الأوان".