موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:52 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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استهل فريق آرسنال مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على نظيره فولهام، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب كرافن كوتيج، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وأحرز الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الأول للأرسنال عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف جابريال بينيلى الهدف الثانى عند الدقيقة 50، فيما سجل إيمريك أوباميانج الهدف الثالث عند الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وتألق المصري محمد الننى، نجم آرسنال خلال مشاركته في المباراة أمام فريق فولهام، واستطاع الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، وصنع عدة أهداف حاسمة لزملائه، خلال 90 دقيقة لعبها بقميص الجانرز.

موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

من المقرر أن يواجه فريق آرسنال نظيره وست هام يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

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