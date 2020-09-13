صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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دخل ناديي ريال مدريد وبرشلونة في صراع، للتعاقد مع نجم أشبيلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفق عدة تقارير إعلامية إسبانية، فإن المدافع الفرنسي الشاب جيوليس كوندي، قلب دفاع أشبيلية، مطلوب في ريال مدريد وبرشلونة.


كوندي صاحب الـ21 عاماً ظهر بشكل لافت في موسمه الأول مع أشبيلية، منذ انضمامه من بوردو الفرنسي.

ودخل اللاعب دائرة اهتمامات البارسا لتعويض الرحيل الوشيك للفرنسي صامويل أومتيتي، فيما يهتم ريال مدريد باللاعب لتوفير بديل على المدى البعيد للقائد سيرجيو راموس.


ويتواجد شرط جزائي قيمته 75 مليون يورو في عقد اللاعب مع النادي الأندلسي، وهو ما سيجبر الريال وبرشلونة على التفاوض مع أشبيلية لضمه.

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