أحمد رزق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مسلسله الجديد "في يوم وليلة"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:45 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشف الفنان أحمد رزق، عن أعماله الجديدة، التي يستعد لطرحها الفترة القادمة، حيث كشف النقاب عن تفاصيل مسلسله الجديد "في يوم وليلة" .


وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "نحن بصدد الشروع في مسلسل (في يوم وليلة) وحاليًا في مرحلة الكتابة وأوشكنا على الانتهاء منها تماماً".

وأضاف أن المسلسل إجتماعي إنساني  مأخوذ من البيت المصري، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وهو مؤلف متفوق وناجح كثيراً وأحبه على المستوى الشخصي.. والمسلسل من إخراج شرين عادل وإنتاج سنيرجي" .

وأشار إلى أن الرؤية ستستكمل بشكل أوضح على مستوى الكاست خلال الفترة المقبلة" .





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