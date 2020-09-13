إبراهيم عيسى يعود إلى بيته "ON" من جديد بـ "أصل الجماعة"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
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زفت قناة "ON" مفاجأة سارة لمتابعيها بإعلان عودة إبراهيم عيسى للظهور عبر شاشتها قريبًا.

ونشرت القناة ببرومو البرنامج الجديد، الذي سيقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى بعنوان "اصل الجماعة"

وعلقت "ON" عبر صفحتها بفيسبوك قائلة: "انتظروا برنامج "أصل الجماعة" مع إبراهيم عيسى من الأربعاء إلى الجمعة الساعة 9 مساءً فقط على ON".

يذكر أن إبراهيم عيسى سبق له تقديم برنامج "حوش عيسى" من قبل على شاشة قناة ON قبل سنوات.

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