الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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شهدت الساعات مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة فريق برشلونة في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. 

وقال ‏سجاك سوارت وكيل الأعمال الهولندي في تصريحات صحفية: "كومان يُريد محمد صلاح في برشلونة، واللاعب يُريد الرحيل أيضاً، ولا أستطيع الخوض في تفاصيل أخرى، ولكن صدقني أنا أعرف ذلك".

وتولى رونالد كومان قيادة تدريب فريق برشلونة في نهاية الموسم الماضي خلفًا لكيكي سيتين المدرب الأسبق.  

يذكر أن محمد صلاح قد أحرز هاتريك بالأمس أمام ليدز يونايتد في المباراة الافتتاحية لفريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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