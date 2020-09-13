مباردة جديدة من الزمالك لدعم لمؤمن زكريا.. تعرف على التفاصيل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:49 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أطلق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مبادرة ‏لمساندة ودعم مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي.‏

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"أقترح في أقرب وقت ممكن إقامة مباراة ‏ودية بين الزمالك والأهلي" يُخصص دخلها لمؤمن زكريا.‏

وأوضح:"المباراة ستدعم اللاعب بشكل معنوي كبير بخلاف الدعم ‏المالي، كما اننا في حاجة لها من أجل تهدئة الأجواء ونبذ التعصب كي ‏نكون يد واحدة خلال الفترة المقبلة". ‏

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