الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد













كشفت بعض التقارير الصحفية، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض الموسم الجديد مع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للنادي.





وأشارت تقارير حسب "‏Cuatro"، إن كومان استقر على التشكيلة السحرية التي ستخوض معه الموسم المقبل، وذلك بعد التدريبات في الأسابيع الماضية.





وجاءت التشكيلة السحرية لفريق برشلونة كالتالي :-





حراسة المرمى: تيرشتيجن.





خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.





خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - انطوان جريزمان.





خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ليونيل ميسي - انسو فاتي.



