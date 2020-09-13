الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements



كشفت بعض التقارير الصحفية، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض الموسم الجديد مع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للنادي.

وأشارت تقارير حسب "‏Cuatro"، إن كومان استقر على التشكيلة السحرية التي ستخوض معه الموسم المقبل، وذلك بعد التدريبات في الأسابيع الماضية.  

وجاءت التشكيلة السحرية لفريق برشلونة كالتالي :- 

حراسة المرمى: تيرشتيجن. 

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.  

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - انطوان جريزمان.  

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ليونيل ميسي - انسو فاتي. 

يذكر أن برشلونة قد حقق الفوز على خيمناستيكا بالأمس في مباراة ودية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي خيمناستيكا برشلونة وكومان برشلونة المقابل

أخبار تهمك

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ ساعة و 28 دقيقة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يوم

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يوم

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ نصف ساعة

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح

منذ ساعتين

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يُثني على روح ميسي في المباراة الودية له مع برشلونة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيل برشلونة الأساسي في مواجهة ريال سوسيداد

بعد ضم جريزمان.. كيف سيكون تشكيل برشلونة ؟

6 تشكيلات متوقعة لبرشلونة بعد الميركاتو الصيفي.. الرعب يُصيب قلوب الخصوم

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مواجهة فالنسيا بالليجا

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي

كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

04:18 ص

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

03:22 ص

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟