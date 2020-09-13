"العربية": بيان مرتقب للجيش الليبي بشأن حقول النفط

أفادت قناة العربية، أن الجيش الليبي، سوف يصدر بيانا مرتقبا يعلن فيه موافقته على إعادة فتح حقول النفط.



وأشارت، إلى أن الجيش الليبي يطالب بضمانات أميركية ودولية في توزيع عوائد النفط.





ويواصل الليبيون انتفاضتهم الشعبية ضد حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، ورئيسها فايز السراج، وميليشياته، إذ يحتشدون في تظاهرات غاضبة، بالعاصمة طرابلس، وعدد من مدن ومناطق الغرب الليبي التي تسيطر عليها حكومة الوفاق التي يرفض الشعب الليبي وجودها في المشهد السياسي برمته.



فمنذ اندلاع التظاهرات يوم الأحد 23 أغسطس الماضي، تزداد وتيرة الغضب لدى الشعب الليبي، الذي خرج في تظاهرات رافضة لوجود فايز السراج وحكومته وميليشياته، إلى جانب الاحتجاج على تدنى مستوى المعيشة، وتدهور الظروف الاقتصادية نتيجة النزاع المسلح، فضلا عن تدهور الظروف المعيشية، وغياب أبسط حقوقهم في المياه والكهرباء التي تنقطع باستمرار، فضلا عن طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود في انتظار دورها.

