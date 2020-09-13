تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لمواجهة فريق الاتحاد يوم الاثنين 14 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز أمام الاتحاد من أجل التتويج بلقب الدوري المصري بشكل رسمي، أو انتظار سقوط نادي الزمالك في مباراته أمام الإنتاج الحربي والتي ستقام اليوم الأحد.  

واستقر رينيه فايلر على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام الاتحاد السكندري، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.  

خط الدفاع: محمد هاني - ايمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.  

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - جيرالدو - جونيور اجايي - محمد مجدي "افشة". 

خط الهجوم: أليو بادچي.

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الكلمات المفتاحية

فايلر الدوري المصري الاهلي والاتحاد الاهلي

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