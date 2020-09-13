شديد الحرارة والعظمى تصل لـ42.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا:
شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.
شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.
طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا:
طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
طقس لطيف على السواحل الشمالية.
طقس لطيف على شمال الصعيد.
طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فجاءت كالتالي:
رجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 33 والعظمى 24
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 26 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في نخل الصغرى 20 والعظمى 37
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 34
درجات الحرارة في طابا الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 35
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 38
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 42
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 42
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 42
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 36

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الأحد درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ حوالي 6 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح

منذ نصف ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يوم

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

شبورة وشديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

طقس الثلاثاء| شبورة خفيفة.. ودرجة الحرارة تصل لـ45

طقس الخميس| رياح مثيرة للرمال والأتربة.. وحار على جنوب الصعيد

على شمال الصعيد.. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت

رطب على القاهرة حار في الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

العظمى تصل لـ42.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأربعاء

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

07:02 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح

02:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟