خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:52 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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دخل النادي الاهلي في مفاوضات مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي، من أجل الحصول على خدماته بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي القادم، لتعويض غياب محمود متولي الذي لحقت به إصابة على مستوى الرباط الصليبي.

ووضع النادي الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه من أجل إتمام صفقة أسامة جلال بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي القادم، إلا أن مسئولو إنبي يرفضون التفريط في اللاعب بأقل من 20 مليون جنيه.

ويبذل عدلي القيعي وأمير توفيق قصارى جهودهم في الوقت الحالي، من أجل الظفر بخدمات اللاعب رسميا، بناء على طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي طالبهم بالوصول إلى اتفاق نهائي مع إدارة الفريق البترولي.

ولاتمانع إدارة النادي الاهلي من إدخال عدد من الأسماء ضمن الصفقة على سبيل الإعارة، من أجل إبرام انتقال أسامة جلال لصفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي وتدعيم الخط الخلفي للفريق.

ويعاني الخط الخلفي في النادي الاهلي من نقص في الفترة الحالية بعد إصابة محمود متولي بقطع كامل في الرباط الصليبي، إضافة إلى استمرار إصابة سعد سمير وتذبذب مستوي ياسر ابراهيم خلال الفترة الأخيرة.

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انتقالات انبي الاعلي اسامة جلال

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