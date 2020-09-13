موعد مباراة آرسنال المقبلة فى البريميرليج

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

افتتح نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير خارج ارضه أمام نظيره فريق فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

ومن المقرر أن يواجه أرسنال نظيره فريق وست هام يونايتد فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين أرسنال أمام وست هام يونايتد على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المقابل الدوري الإنجليزي ارسنال اخبار ارسنال

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح

منذ نصف ساعة

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 11 ساعة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 6 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس: الموجة الأولى من كورونا مازالت مستمرة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يوم

سر قتل سيدة خليجية بفيصل.. الحارس لغز الجريمة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يحصل تقييم مرتفع بعد التألق أمام وست هام يونايتد

موعد مباراة ليفربول المقبلة بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى البريميرليج

موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج

مباراة البقاء.. موعد مواجهة أستون فيلا ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

07:02 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح

02:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟