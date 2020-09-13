وفاء عامر تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة والدتها









تداول رواد التواصل الإجتماعي، أخبارًا تشير بوفاة والدة الفنانة وفاء عامر، منذ الساعات القليلة، فكشفت الفنانة وفاء عامر عن حقيقة هذا الأمر.وقالت لـ"الفجر الفني": "الحمد لله أمي بخير، ولا توجد أي صحة للأخبار التي تداولها رواد التواصل الإجتماعي وكل هذه شائعات" .تشارك وفاء عامر في فيلم "شريط 6"، وتجسد فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.ويعد الفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان بطولة "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق".