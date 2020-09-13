والدة جندي القطار تكشف عن تفاصيل مكالمة وزير الدفاع (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:15 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
كـسـاب أحـمـد
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أعربت السيدة "صباح"، والدة الجندي عبدالله محمد عنتر، صاحب واقعة القطار، عن أن رعبها وحزنها الشديدين عقب تداول فيديو لنجلها وهو يعنف على يد الكمسارى ورئيس القطار، موضحة: "كنت خايفة ومش عارفه هما عملوا فيه".

وأجهشت والدة المجند، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بالبكاء الشديد، على الهواء وهى تتحدث عن ألمها ومرارتها عندما شاهدت وسائل الإعلام تتداول الفيديو ويعلقون عليه، مشيرة إلى أنه منذ حدوث الواقع لم تتحدث مع ابنها إلا اليوم، موضحة: "اليوم كلمني وزير الدفاع وطمني عليه وأشاد بيه.. وقال لي عبد الله قاعد معايا وكلمته واطمنت عليه".

وأشارت والدة المجند، إلى أنها ربت أبنها على الأخلاق والانضباط، وعدم التطاول على أحد مهما حدث، مشيرة إلى أن ثمرة تربيتها تجلت في الأزمة التي تعرض لها خلال ذاهبه إلى الجيش.

وفي وقت سابق، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة،مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زي القوات المسلحة عن تذاكرهم.

وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أرتدى الزي العسكري، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسري غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر في بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".

ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع: "هي من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندي يتعرض لهذا الموقف..هي أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصري.. وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة في كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".

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