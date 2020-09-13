كاتبة: الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة مكتملة الأركان (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:07 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
كـسـاب أحـمـد
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قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إنه لأول مرة تشعر بوجود الحكومة والرئيس في مصر، معقبة: "دلوقتي في دولة مختلفة مع المصريين صغار وكبار".

وتابعت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة مكتملة الأركان، وكل من شراك في هذه المخالفات يستحق أن يعدم، معقبة: "لو أنا في يدي القرار لأعدمت كل المتسببين في مخالفات البناء"

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء تحدث بانه لن يسمح بالتعدي على متر من الأراضي الزراعية مرة أخرى، لافتَا إلى أن التعدي على الأرضي الزراعية وصل لـ 400 ألف فدان، وهذا يعد مؤامرة على مصر.

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