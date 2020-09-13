إبراهيم عيسى يكشف أصل جماعة الإخوان في برنامج جديد (فيديو)

أعلنت قناة "ON" عن عودة الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى شاشتها ليقدم برنامجا جديدا، يحمل اسم "أصل الجماعة".













البرنامج الجديد يغوص في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، ويكشف تفاصيل تكوين أذرعها المتطرفة، بداية من حسن البنا، وحتى منصة رابعة العدوية.



وأشارت القناة في البرومو الذي عرضته قبل قليل، إلى أن البرنامج يذاع من الأربعاء إلى الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً.



يذكر أن إبراهيم عيسى، قدم على شاشة قناة "أون" أكثر من برنامج في أوقات سابقة، كان آخرها "حوش عيسى".