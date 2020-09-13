عمرو أديب يقدم مقترح بشأن مخالفات البناء

اقترح الإعلامي عمرو أديب، تخصيص "كول سنتر" للرد على استفسارات المواطنين بشأن مخالفات البناء، مشيرا إلى أن مشكلات المخالفات مختلفة.





وعلق "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، على صورة المخالفات في مدينة الخصوص في القليوبية، قائلا: "إيه ده.. أنا افتكرتها كمبيوتر قديم طلعت مدينة"، متسائلا: "أين الشارع.. هل ده ينفع".





وأضاف الإعلامي: "إحنا كده هناكل من فين، ولا نروح الصحراء ونعد ندور على مياه"، مؤكدا أن اقتحام الدولة هذا الملف "شجاعة".



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.



