عمرو أديب يقدم مقترح بشأن مخالفات البناء

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:46 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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اقترح الإعلامي عمرو أديب، تخصيص "كول سنتر" للرد على استفسارات المواطنين بشأن مخالفات البناء، مشيرا إلى أن مشكلات المخالفات مختلفة.

وعلق "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، على صورة المخالفات في مدينة الخصوص في القليوبية، قائلا: "إيه ده.. أنا افتكرتها كمبيوتر قديم طلعت مدينة"، متسائلا: "أين الشارع.. هل ده ينفع".

وأضاف الإعلامي: "إحنا كده هناكل من فين، ولا نروح الصحراء ونعد ندور على مياه"، مؤكدا أن اقتحام الدولة هذا الملف "شجاعة".

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء، كالتالي:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

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مخالفات البنا قيمة التصالح بوابة الفجر الفجر الاراضى الزراعيه

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