"سيدة القطار":حضرت حفل تكريم الجندى "عبد الله" بحضور وزير الدفاع

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
سيدة القطار
سيدة القطار
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
كشفت صفية أبو العزم، "سيدة القطار"، عن أنها ألتقت الجندي "عبدالله"، خلال حفل تكريمه بوجود الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقيادات العسكرية، متابعة: "أنا النهاردة كنت قاعدة مع أبنائي الأربعة بحفل تكريم القوات المسلحة".

وأشادت "سيدة القطار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، بأخلاق الجندي "عبدالله"، خلال حفل التكريم مشيرة إلى أن وزير الدفاع أشاد به اليوم، مضيفة: "هو قال ليه كلمتين أنا مسمعتهمش.. لكن كان حاطط أيده على ضهره وبيكلمه.. كان بيعامله زي أبنه".


هذا، وقررت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، عدم تحصيل أي شيء من مجندي الجيش والشرطة، إذا كانوا يرتدون الزي الرسمي.

وأشارت الهيئة في قرارها، إلى أنه في حالة عدم ارتداء الزي الرسمي، يجب على الشخص إبراز ما يثبت شخصيته، وانتمائه لهاتين المؤسستين للحصول على هذه الميزة.

وأوضحت، أن ذلك يسري على استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة.

وفي وقت سابق، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة،مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زي القوات المسلحة عن تذاكرهم.

وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أرتدى الزي العسكري، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسري غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر في بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".

ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع: "هي من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندي يتعرض لهذا الموقف..هي أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصري.. وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة في كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجند القطار صفية أبو العزم سيدة القطار المجند السيدة صفية أبو العزم الإعلامى وائل الإبراشي

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يوم

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ ساعتين و 26 دقيقة

والدة جندي القطار تكشف عن تفاصيل مكالمة وزير الدفاع (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يوم

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. الكشف عن صفقات ريال مدريد في 2021

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد واقعة "سيدة القطار".. شاهد قرار وزير النقل تجاه أفراد القوات المسلحة

زوج "سيدة القطار" عن الواقعة: "رفعت راسنا" (فيديو)

دوروا على المجند والمصور.. طلب جديد من سيدة القطار

مصور واقعة القطار يفجر مفاجأة جديدة عن الكمسري

عمرو أديب يفتح النار على قطر بسبب واقعة سيدة القطار (فيديو)

قرارات جديدة من وزارة النقل بعد واقعة "سيدة القطار"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:18 ص

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

06:16 ص

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

05:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟