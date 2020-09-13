"سيدة القطار":حضرت حفل تكريم الجندى "عبد الله" بحضور وزير الدفاع

كشفت صفية أبو العزم، "سيدة القطار"، عن أنها ألتقت الجندي "عبدالله"، خلال حفل تكريمه بوجود الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقيادات العسكرية، متابعة: "أنا النهاردة كنت قاعدة مع أبنائي الأربعة بحفل تكريم القوات المسلحة".



وأشادت "سيدة القطار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، بأخلاق الجندي "عبدالله"، خلال حفل التكريم مشيرة إلى أن وزير الدفاع أشاد به اليوم، مضيفة: "هو قال ليه كلمتين أنا مسمعتهمش.. لكن كان حاطط أيده على ضهره وبيكلمه.. كان بيعامله زي أبنه".





هذا، وقررت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، عدم تحصيل أي شيء من مجندي الجيش والشرطة، إذا كانوا يرتدون الزي الرسمي.



وأشارت الهيئة في قرارها، إلى أنه في حالة عدم ارتداء الزي الرسمي، يجب على الشخص إبراز ما يثبت شخصيته، وانتمائه لهاتين المؤسستين للحصول على هذه الميزة.



وأوضحت، أن ذلك يسري على استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة.



وفي وقت سابق، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة،مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زي القوات المسلحة عن تذاكرهم.



وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أرتدى الزي العسكري، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسري غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر في بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".



ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع: "هي من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندي يتعرض لهذا الموقف..هي أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصري.. وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة في كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".

