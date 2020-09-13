والدة مجند القطار تبكي: "كان معاه فلوس على قد المواصلات"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت صباح عبدالعال، والدة مجند القطار، إنها عندما شاهدت ما حدث مع نجلها في القطار حزنت للغاية، معقبة: "قلبي وجعني، الكمساري أحرج ابني، كان ياخده ويكلمه على جنب، هو كان معاه فلوس على قد المواصلات".

وتابعت "عبدالعال"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، إلى أن والد عبد الله متوفي منذ فترة كبيرة، معقبة: "أنا كنت أب وأم في نفس الوقت، وكنت أعمل حتى أنفق على أولادي".

ولفتت إلى أن حالة نجلها النفسية جيدة للغاية، معقبة: "وهو بيكلمني كان مبسوط، وقال لي وزارة الدفاع هيكلمني دلوقتي، ودخلت في نوبة بكاء".

قررت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، عدم تحصيل أي شيء من مجندي الجيش والشرطة، إذا كانوا يرتدون الزي الرسمي.

وأشارت الهيئة في قرارها، إلى أنه في حالة عدم ارتداء الزي الرسمي، يجب على الشخص إبراز ما يثبت شخصيته، وانتمائه لهاتين المؤسستين للحصول على هذه الميزة.


وأوضحت، أن ذلك يسري على استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة.

وفي وقت سابق، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة،مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زي القوات المسلحة عن تذاكرهم.

وأضاف "الوزير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أرتدى الزي العسكري، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسري غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر في بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".

ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع: "هي من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندي يتعرض لهذا الموقف..هي أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصري.. وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة في كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".

من جانبها قالت نورة، شقيقة مجند القطار، إنها عندما شاهدت الفيديو الخاص بشقيقها في القطار، لم تستطيع أن تنام وتأثرت للغاية، موجهة الشكر لسيدة القطار على موقفها تجاه شقيقها، وإصرارها على دفع ثمن التذكرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجند القطار صفية أبو العزم سيدة القطار المجند السيدة صفية أبو العزم الإعلامى وائل الإبراشي

أخبار تهمك

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يوم

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ ساعتين و 26 دقيقة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن صفقات ريال مدريد في 2021

منذ حوالي 4 ساعات

والدة جندي القطار تكشف عن تفاصيل مكالمة وزير الدفاع (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 10 ساعة

الوداد المغربي يهزم الأهلي والزمالك وبيراميدز في سباق الصفقة الكبري

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد واقعة "سيدة القطار".. شاهد قرار وزير النقل تجاه أفراد القوات المسلحة

زوج "سيدة القطار" عن الواقعة: "رفعت راسنا" (فيديو)

مصور واقعة القطار يفجر مفاجأة جديدة عن الكمسري

محمود سعد عن واقعة سيدة القطار: كل السيدات "جدعة" (فيديو)

عمرو أديب يفتح النار على قطر بسبب واقعة سيدة القطار (فيديو)

قرارات جديدة من وزارة النقل بعد واقعة "سيدة القطار"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:18 ص

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

06:16 ص

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

10:31 م

صراع بين برشلونة وريال مدريد حول نجم أشبيلية

05:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟