أحدث ظهور لأصالة قبل طرح ألبومها الجديد "لا تستسلم"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت المطربة السورية أصالة نصري، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "نصري" في الصورة ترتدي فستان وكاب، ويبدو أنها الصورة الرسمية لـ ألبومها الجديد.

وعلقت على الصورة قائلةَ: "أغازلها.. أُجاريها.. أُعاندها.. أحتويها.. كما لو أنّها أُمّي مرّة ومرّة ابنتي.. ودائمًا أُحبّها ودائمًا أغفر خطاياها.. هكذا هي الحياة تلاعبنا لأنّها تُريد أنّ تستشعر الرّوح فينا.. إنّ خفّ نبضها أوّ شغفها تُعيد صياغتنا.. وهذه الإعادة مُرهقة لمنّ يخاف الطّريق".

وأضافت: "أدور حولها، وكلّي يقين بأنّ الحلو هنا، وإنّ لمّ يكن هنا، في زاوية أُخرى حتمًا سأراه، ولمّ تخذلني الحياة حتّى بأصعب الأوقات.. بكلّ ما أحمله منّ محبّه وأملّ، غنّيت متأمّلة بغد أجّملّ.. بإيماننا بالخير.. بالمحبة.. بالأملّ.. سننجو وقريبًا سنلتقي روحًا صوتًا وسمعّ".


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