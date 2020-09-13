نبيل الحلفاوي يحسم الجدل حول انتقال مدرب النادي الأهلي لبيراميدز

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان نبيل الحلفاوى، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عندما سأله أحد متابعيه حول استمرار المدير الفنى للنادى الاهلى، رينيه فايلر مع النادى الأهلى.

وكتب الحلفاوي، تغريدة وحسم بها الجدل المثار حول رحيل فايلر، وذلك بعد الكثير من الشائعات التى شهدتها الفترة الماضية، حول انتقاله لتدريب نادى بيراميدز، وقال بالتغريدة:" "طبعا.. مدير فني وصل قبل النهائي في بطولة قارية.. هيسيب فرصة تحقيق لقب مهم ليه؟".

وحرص نبيل الحلفاوي، على التعليق على هزيمة فريق وادي دجلة أمام النادي الأهلي، عبر تغريدة له على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وجاء في تغريدة الحلفاوي: "هدف جميل لحمدي فتحي... هارد لك لوادي دجلة كانوا يستحقون التعادل، هدف دجلة الملغي يجعلنا ننتظر الفقرة التحكيمية لنعرف وجهة نظر حكم الڤار والتي أيدها حكم الساحة رغم احتسابه للهدف أصلا وهذا ينفي شبهة تحيزه".

انتزع الأهلي فوزًا ثمينا من ضيفه وادي دجلة بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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