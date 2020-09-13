يزن السيد يفتح النار على خالد النبوي: "بيتعامل بغرور"





شن الممثل السوري يزن السيد، هجومًا شرسًا على الفنان خالد النبوي وذلك خلال لقاءه مع الإعلامي اللبناني هشام حداد، وأبدى استياءه الشديد مما حدث معه في كواليس مسلسل «ممالك النار».وقال «يزن»: «حدثت مشكلة بيني وبين خالد النبوي أثناء تصوير ممالك النار، وفوجئت أكثر من مرة بأن النبوي يتدخل ويعدل في السيناريو».وأضاف: «في مرة وقفلنا التصوير ساعة، وبيتعامل بغرور مع الناس، ومش بيسلم على حد».وتابع قائلًا، خلال استضافته ببرنامج "راحت علينا": «نجوم سوريا ولبنان لم يفعلوا ذلك إطلاقًا».