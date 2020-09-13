نجم برشلونة يقترب من الرحيل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن الأوروجواياني لويس سواريز سيكون خارج صفوف برشلونة الإسباني وذلك بعد أن أخبرته إدارة النادي الكتالوني بأنه خارج حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد في الموسم المقبل.

وأكدت إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية فإن الهولندي رونالد كومان يعتزم عدم إستدعاء لويس سواريز لمباراة خيمناستيكا الودية المقرر إقامتها مساء اليوم.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن عدم إستدعاء لويس سواريز لمباراة خيمناستيكا هي دليل جديد بأن النجم الأوروجواياني أصبح خارج حسابات المدير الفني الهولندي في الموسم المقبل.

ونوهت الإذاعة الإسبانية أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أوضحت أن رونالد كومان قد اتصل بلويس سواريز في الأسابيع الماضية وأخبره بأن إدارة النادي هي التي لا تريده في الفريق.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن لويس سواريز البالغ من العمر 33 عامًا ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية على رأسها يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

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